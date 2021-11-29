"Газпром" уже месяц не торгует газом на своей электронной торговой площадке

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" не планирует продавать газ в Европу на своей электронной торговой платформе (ЭТП) с 29 ноября по 3 декабря. Это следует из календаря торгов, который размещен на сайте компании. Таким образом, "Газпром" не проводит торги на ЭТП уже месяц.

При этом, как следует из данных "Газпром экспорта", последние сделки на ЭТП были осуществлены еще раньше - 13 октября, и с тех пор данные о продажах газа на площадке отсутствуют.

Заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова отмечала, что компания не может дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов газа на своей ЭТП. По состоянию на сентябрь 2021 года, на ней через форвардные инструменты было реализовано около 7,4 млрд куб. м с поставкой в нынешнем году.

Вице-премьер РФ Александр Новак не исключал, что спотовые продажи газа на экспорт на ЭТП "Газпрома" могут возобновиться в ноябре - декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа.

"Газпром" в конце октября досрочно достиг целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах РФ в 72,638 млрд куб. м, полностью завершить закачку планировалось до 8 ноября.

ЭТП "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. В 2020 году на площадке реализовано около 27 млрд куб. м газа.