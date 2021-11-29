Газохранилища Украины заполнены на 53%

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине заполнены на 53%, запасы топлива составляют 16,4 млрд куб. м. Об этом сообщает по итогам прошедшей недели компания - оператор ПХГ "Укртрансгаз".

"Всего [в ПХГ насчитывается] 16 401,74 млн куб. м. В течение недели запасы газа сократились на 0,5 млрд куб. м, или на 3%, ПХГ заполнены на 52,9%", - говорится в сообщении.

Ранее "Укртрансгаз" сообщал, что Украина накопила в хранилищах достаточное количество газа - 19 млрд куб. м - для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажорных ситуаций и закачка в ПХГ была прекращена 4 октября.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций. Однако из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений в некоторых областях Украины уже объявляли чрезвычайную ситуацию. В аналогичный период прошлого года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 26,9 млрд кубометров, или почти на 40% больше нынешних показателей.