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"Газпром" в октябре привлек кредит на €500 млн у "Сумитомо Митсуи Банкинг Корпорейшн"

Цель привлечения кредита не раскрывается

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в октябре 2021 года привлек у "Сумитомо Митсуи Бэнкинг Корпорейшн" кредит на €500 млн сроком до 2028 года, следует из отчета российского газового холдинга.

Процентная ставка по кредиту составляет EURIBOR + 1,55%.

Цель привлечения кредита не раскрывается.

Кроме того, группа "Газпром" в октябре привлекла 18 млрд рублей в рамках соглашения о предоставлении долгосрочной кредитной линии с Газпромбанком, а в ноябре заключила договор о привлечении долгосрочных кредитов от Газпромбанка на 15 млрд рублей со сроком погашения в 2025 году.

Также в октябре - ноябре 2021 года дочерняя организация группы ООО "Газпром переработка Благовещенск" привлекла долгосрочные кредиты на общую сумму 231 млн евро со сроком погашения в 2034-2036 годах. "Кредиты привлечены в рамках долгосрочных договоров, заключенных в декабре 2019 года, на финансирование проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода", - сказано в отчете газового холдинга.

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