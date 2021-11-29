Все виды топлива на СПбМТСБ подешевели на торгах 29 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Все виды топлива, представленные на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), по итогам торгов в понедельник снизились в цене. Сильнее всего уменьшилась стоимость сжиженных углеводородных газов (падение на 6,3%), следует из данных торговой площадки.

Цена на сжиженные газы упала за день на 6,3%, до 29,65 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива в последний раз опускалась ниже 30 тыс. рублей за тонну 16 октября 2018 года (29,95 тыс. рублей за тонну). Топочный мазут подешевел на 3,7%, до 23,57 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 1,5% и составила 49,24 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,1%, до 50,46 тыс. рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива снизилась на 0,8%, до 50,45 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 1,3%, до 52,07 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель также подешевел после того, как в предыдущий торговый день, 26 ноября, его биржевой индекс вновь обновил рекордное значение. По итогам торгов в понедельник его стоимость уменьшилась на 0,8%, до 61,1 тыс. рублей за тонну.