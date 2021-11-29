Челябинские аграрии собрали свыше 1 млн тонн зерна, несмотря на сильную засуху

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Урожай зерновых культур в 2021 году в Челябинской области составил 1 млн 48 тыс. тонн в весе после доработки, что почти на 40 тыс. тонн больше, чем было годом ранее, несмотря на сильную засуху, которая продержалась в регионе с весны до осени. Об этом ТАСС сообщил областной министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

"Второй год подряд наши хозяйства работают в условиях почвенной и атмосферной засухи, которая в этом году началась в конце мая и с небольшими перерывами продлилась практически до конца лета. Но даже в этих условиях мы собрали больше зерна, картофеля, масличных, чем в прошлом году. После доработки урожай зерна составляет 1 млн 48 тыс. тонн, почти на 40 тыс. тонн больше, чем в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, урожайность зерна в среднем составила 9 центнеров с гектара против 8,6 центнера с гектара в прошлом году. Часть собранного зерна будет использована на семена. Для того, чтобы провести своевременный сев в 2022 году, необходимо 246 тыс. тонн семян. Учитывая, что на территории региона есть хозяйства, в которых от засухи пострадала большая часть посевов, по решению губернатора 200 млн из 500 млн рублей, выделенных дополнительно из резервного фонда, будут направлены на закупку семян зерновых культур.

"Кроме того, до конца ноября планируется выплатить 55,2 млн рублей на поддержку элитного семеноводства, документы на отбор получателей поступили от 151 хозяйства. Возмещение составит порядка 30% затрат", - добавил министр.

Летом 2021 года в 11 районах Челябинской области объявляли режим ЧС по засухе. Температура воздуха днем достигала плюс 33 градусов Цельсия. На юге региона дождей не было практически с мая и до конца июля.