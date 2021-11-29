Строительство моста через реку Зею в Благовещенске завершится в 2023 году

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. Строящийся мост через реку Зею в Благовещенске будет сдан в 2023 году, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров "БТС-Мост" Руслан Байсаров.

"Через Зею - 2023 год", - сказал он, отвечая на вопрос президента о сроках завершения строительства моста.

Ранее в апреле 2020 года сообщалось, что из-за повреждения единственного моста через реку Зею, который соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и округа, движение по нему грузового и пассажирского транспорта приостановлено. Позднее в июне 2020 года существующий мост был открыт после ремонта.

Глава Амурской области Василий Орлов в конце апреля 2020 года попросил президента сместить лимиты выделения средств на строительство нового моста через реку с 2021-2022 гг. на 2020 год. Это предложение поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Строительство нового автомобильного моста через Зею началось в 2020 году примерно в километре от существующего, который находится в аварийном состоянии. Проект мостового перехода предусматривает 26 опор и вантовую конструкцию. Его общая протяженность - 9 км, два из которых - мостовая часть, семь - подходы. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону.