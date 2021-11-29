В Раде заявили, что Киев отреагирует на намерение инвесторов КНР взыскать $4,5 млрд

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины готово отреагировать на намерение китайских инвесторов через суд взыскать с Украины не менее 4,5 млрд долларов за убытки, понесенные из-за блокировки их акций в компании "Мотор Сич". Об этом в понедельник на брифинге сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Любое обращение в суд относительно государства, безусловно, будет иметь свою реакцию", - заверил он. Стефанчук добавил, что этой проблемой должно заниматься правительство Украины. "Этот вопрос надо задавать кабинету министров. Насколько я знаю, любые действия, которые происходят, должны просчитываться по разным вариантам. Я думаю, готовность к этому есть", - сказал спикер.

Ранее стало известно, что китайская компания Skyrizon и другие инвесторы из КНР через суд взыщут с Украины не менее $4,5 млрд за убытки, понесенные из-за действий Киева в отношении украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Skyrizon в социальной сети WeChat. В соответствии с установленными процедурами китайские инвесторы направили иск в арбитражный суд в Гааге.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО "Мотор Сич", а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. На принадлежащие китайским инвесторам акции Служба безопасности Украины наложила арест. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против китайской компании Skyrizon и ее ключевого акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. МИД КНР в ответ потребовал соблюдать права китайских инвесторов.

В конце марта текущего года президент Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич".