"Нафтогаз Украины" намерен производить водород и поставлять его в ЕС

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" и оператор газохранилищ "Укртрансгаз" подписали меморандум о реализации проекта "H2EU+Store" по производству "зеленого водорода" на Украине и его поставке в ЕС. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Нафтогаза".

"Кроме амбиции стать крупнейшим производителем водорода на Украине, "Нафтогаз" как национальная компания видит свою миссию в создании водородного рынка и увеличении конкуренции", - цитирует пресс-служба советника председателя правления "Нафтогаза" по вопросам развития низкоуглеродистых бизнесов Алексея Рябчина.

Отмечается, что меморандум предусматривает принятие мер по увеличению объемов производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии и налаживание производства "зеленого водорода" на Украине. Предполагается обустройство мощностей по хранению водорода в подземных хранилищах Украины и Центральной Европы, модернизация газотранспортной инфраструктуры для обеспечения транспортировки водорода. В дальнейшем из украинских газохранилищ водород будет экспортироваться в ЕС и там будет продаваться потребителям Центральной Европы.

25 октября Минэнерго страны сообщило, что Киев разрабатывает стратегию развития водородной энергетики в стране до 2030 года и рассматривает возможность производства "розового" (произведенного при помощи атомной энергии) и "зеленого" (произведенного с помощью энергии из возобновляемых источников) водорода. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, согласно оптимистичному сценарию, может начать экспорт водорода в ЕС, получаемого при помощи возобновляемых источников энергии, до 2024 года.

"Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 80% газа и нефти в стране. Она занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 11 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности "Нафтогаза".