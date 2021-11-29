Девелопер "Самолет" планирует вложить 64 млрд рублей в первый проект ИЖС в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Девелопер "Самолет" планирует приступить к реализации первого проекта в загородной недвижимости - кластер Дмитров в Подмосковье, объем инвестиций в проект составит 64 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель направления по загородной недвижимости группы "Самолет" Иван Виноградов в рамках онлайн-конференции Samolet Big Day.

"Первый проект, который получил одобрение градостроительного совета Московской области, это [кластер Дмитров] - 981 га, предусматривает комплектную застройку территории", - сказал Виноградов.

Проект будет реализован на участке на Дмитровском шоссе в Московской области. Кластер будет включать несколько поселков комфорт-класса с детскими садами, школами, медицинским центром, спортивными и коммерческими объектами и т. д.

Проект планируется реализовать в шесть очередей, примерно до 2036 года, с объемом инвестиций в 64 млрд рублей.

Продажи в первой очереди предполагается открыть в первом квартале 2023 года. Общая площадь жилой недвижимости составит около 800 тыс. кв. м, социальной - 30 тыс. кв. м. При этом земельный банк "Самолета" позволяет построить 3,1 млн кв. м жилья в формате ИЖС. По словам Виноградова, к выходу планируются еще три проекта кластеров "Самолета".

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого ресурса застройщиков, на 1 ноября ГК "Самолет" занимает третье место среди застройщиков России по объему строящегося жилья. В октябре 2020 года группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.