Самарский подрядчик заплатит 77,8 млн рублей за неисполнение контракта по нацпроекту

САМАРА, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в Тольятти оштрафовал подрядчика на 77,8 млн рублей за неисполнение ремонта четырех участков дорог в Тольятти по контракту в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратура возбудила в отношении общества и его директора дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ "Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков". По результатам рассмотрения дела суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в сумме 77,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Основаниями для возбуждения административного производства стала проверка, проведенная региональной прокуратурой. Надзорное ведомство установило, что в марте 2021 года администрация Тольятти заключила с ООО "Техлайн" госконтракт стоимостью 178 млн рублей по ремонту четырех участков дорог в Центральном и Комсомольском районах города. При этом работы необходимо было выполнить до 1 октября 2021 года. Подрядчик неоднократно нарушал условия контракта, не выполнял обязательства надлежащим образом, отметили в региональной прокуратуре.

В результате ремонтные работы завершили только на 30% от общего объема. Сумма неисполненных обязательств составила 155 млн рублей. Это стало основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта со стороны заказчика.

В июле контракт расторгли, а УФАС по Самарской области включило ООО "Техлайн" в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение суда о вынесенном штрафе в законную силу не вступило. В прокуратуре отметили, что контролируют вопросы завершения работ на указанных объектах.