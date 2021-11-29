Акции "Газпрома" на Мосбирже ускорили рост почти до 6% после публикации отчета холдинга

Москва, 29 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпрома" в ходе торгов на Московской биржи ускорилась до 5,93% и достигла отметки в 345,33 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16:56 мск.

К 17:29 котировки компании замедлили рост до 5,61%, акции торговались за 344,17 рубля за бумагу.

Стоимость ценных бумаг "Газпрома" растет на фоне публикации отчетности по МСФО за третий квартал. В частности, согласно отчету, по итогам девяти месяцев 2021 года "Газпром" получил рекордную чистую прибыль в размере 1,55 трлн рублей против 218,4 млрд рублей чистого убытка за аналогичный период прошедшего года.