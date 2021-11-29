Джек Дорси уходит с поста гендиректора Twitter. Его место займет Параг Агравал

ТАСС, 29 ноября. Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора одноименной компании. Решение об уходе он подтвердил на своей странице в Twitter в понедельник.

"Я решил, что наконец пришло время покинуть [пост]", - говорится в заявлении Дорси. Он добавил, что технический директор Twitter Параг Агравал вступит в должность генерального директора с понедельника. Решение о назначении Агравала на должность генерального директора единогласно поддержали члены совета директоров Twitter, отмечается в распространенном заявлении компании.

При этом подчеркивается, что Дорси сохранит за собой членство в совете директоров как минимум до следующей встречи акционеров компании в мае 2022 года. "После этого я уйду и оттуда", - подчеркнул Дорси.

"Я слышу много разговоров о том, как важно, чтобы компанию возглавляли ее основатели. Но мне кажется, что это значительно ограничивает ее и может грозить провалом", - пояснил основатель Twitter. "Считаю, что должен предоставить Парагу необходимое пространство для руководства", - указал Дорси, объясняя свое решение покинуть совет директоров основанной им компании.

По словам Дорси, решение об уходе с поста генерального директора далось ему нелегко, но он рад сложить с себя полномочия. "Немногие руководители ставят интересы компании превыше своих собственных. Я знаю, что мы убедимся в верности этого шага", - заключил он.

Twitter (от англ. глагола to tweet - "щебетать") - социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать изображения и видеоролики. Она была создана сотрудниками американской компании Odeo Джеком Дорси, Ноа Глассом, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Первое сообщение в ней ("Просто настраиваю свой Twitter) Дорси опубликовал 21 марта 2006 года. В марте текущего года он продал эту публикацию на аукционе в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) более чем за $2,9 млн.

Дорси занимал должность генерального директора Twitter с 2006 по 2008 год и вернулся на нее в 2015 году. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,8 млрд. По данным за третий квартал текущего года, ежедневно Twitter пользуются в среднем 211 млн человек по всему миру.