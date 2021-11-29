Президиум Совета законодателей 13 декабря обсудит доставку грузов в удаленные районы РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президиум Совета законодателей на заседании 13 декабря намерен обсудить вопросы организации доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы России в условиях пандемии. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник.

"Парламент также обсудит с профильным министерством на заседании президиума Совета законодателей 13 декабря вопросы организации доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы нашей страны в условиях нынешней непростой эпидемиологической ситуации, чтобы проработать действенные меры и предложения, которые позволят донастроить процесс грузоперевозок на Дальнем Востоке, полное и бесперебойное обеспечение товарами и грузами", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

По словам политика, это позволит "выработать общий план действий в целях реализации стратегии развития Дальнего Востока и Арктики, определенной президентом как важный приоритет будущего страны".

"Настройка всей транспортной системы на Дальнем Востоке нацелена на реализацию задач развития экономики и полного обеспечения качества жизни дальневосточников. В этой связи важны подходы, озвученные Министерством транспорта, для решения вопросов с контейнерными перевозками в ДФО: приоритет для социально важных грузов, внедрение системы мониторинга морских портов, использование железнодорожной сети для доставки как необходимые меры для создания условий бесперебойной работы логистической системы на Дальнем Востоке", - подчеркнула Яровая.