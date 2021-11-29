Пассажиропоток аэропорта Минеральные Воды впервые за 30 лет превысил 3 млн человек

СТАВРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Трехмиллионного пассажира встретили в понедельник в международном аэропорту Минеральные Воды (Ставропольский край) впервые за 30 лет. Об этом сообщила на торжественной церемонии коммерческий директор Северо-Кавказского кластера аэропортового холдинга "Новапорт" Ангелина Евдокимова.

"Впервые за тридцать лет аэропорт Минеральные Воды обслужил 3 миллиона пассажиров за один год. Это знаковое событие как для самого аэропорта, так и для всего региона. Более 50 маршрутов выполняется из аэропорта Минеральные Воды", - сказала она в видеозаписи, опубликованной на официальной странице аэропорта в Instagram.

Трехмиллионным пассажиром стала жительница Предгорного округа Ставрополья Светлана. Женщина рассказала, что авиатранспортом воспользовалась впервые. Она летала в Волгоград на церемонию принятия присяги сына.

Ранее в пресс-службе аэропорта ТАСС сообщали, что пассажиропоток авиаузла за январь - сентябрь 2021 года составил 2 млн 390 тыс. пассажиров, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. Общий пассажиропоток в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.