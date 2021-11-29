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Правительство выделило почти 150 млн рублей на уплату взноса РФ в регулярный бюджет ВОЗ

Контроль за целевым и эффективным использованием указанных ассигнований возложили на Минздрав РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денежных средств в размере почти 150 млн рублей на уплату части взноса РФ в регулярный бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году Минздраву России на уплату части взноса РФ в регулярный бюджет ВОЗ в целях исполнения международных обязательств РФ бюджетные ассигнования в размере 149 259,5 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в распоряжении.

Контроль за целевым и эффективным использованием указанных ассигнований возложен на Минздрав РФ, который должен представить кабмину доклад до 1 февраля 2022 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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