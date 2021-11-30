Путин примет участие в 13-м инвестиционном форуме "Россия зовет!"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет во вторник участие в форуме "Россия зовет!". О таких планах российского лидера ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мероприятие уже второй раз пройдет в ставшем привычным онлайн-формате. Ожидается, что Путин выступит на пленарной сессии форума, а также ответит на вопросы участников. Модератором станет президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Путин - постоянный гость на этой площадке. Годом ранее он также в режиме видеоконференции общался с представителями бизнеса из Европы, Азии и Америки. Собеседников президента интересовало его мнение о влиянии пандемии коронавируса на экономику РФ, намерения российских властей в вопросе поддержки населения страны и перспективы ее развития. Глава государства заверил участников форума, что российские власти будут стараться сделать все для того, чтобы работа инвесторов на рынке РФ была более эффективной, чем в других регионах мира.

Он подчеркнул, что работа в реальном секторе экономики продолжается, и выразил надежду на то, что объемы этой совместной работы будут только увеличиваться. Не остались без внимания и международные вопросы - например, участников форума интересовала позиция Путина относительно влияния на экономику выборов в США, нагорнокарабахского урегулирования и ситуации в Белоруссии.

Климат и технологии

Также в первый день форума состоится макроэкономическая сессия "Новая экономическая политика: климатическая и технологическая трансформация". В ней примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, а также председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Модератором сессии выступит первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

Тренды на фондовом рынке и ESG

Второй день инвестиционного форума откроется сессией на тему инфраструктурных проектов. Эксперты обсудят возможности реализации прорывных проектов развития, ключевые показатели эффективности и критерии ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление - прим. ТАСС) в инфраструктуре, а также проблемы дебюрократизации строительства.

Продолжит второй день форума сессия "Капля в море или мощная волна? Влияние розничных инвесторов на фондовый рынок". На ней участники форума обсудят новые тренды на фондовом рынке, куда инвестировать, а также какие риски и возможности несут для рынков действия мировых ЦБ. Также запланирована бизнес-сессия по вопросам устойчивого развития.

"Проблема глобального потепления становится все более актуальной. Во всем мире говорят о необходимости снижения выбросов СО2, снижении потребления и переходе на альтернативные источники энергии. Однако принимаемые в ускоренном режиме меры не могут не отразиться на обществе. Необходимо думать о том, что многие развивающиеся страны сегодня не в состоянии перейти на зеленую энергию. О том, что, решая проблемы экологические, необходимо помнить о проблемах социальных, снижая уровень бедности и повышая уровень образования. Что первично в трех буквах - E, S, G? Не нужно ли изменить их последовательность? И как ESG-повестка влияет на Россию? Все это планируем обсуждать 1 декабря", - отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь, чьи слова привела пресс-служба банка.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.