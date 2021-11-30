Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска вырос вдвое в 2021 году

ТАСС, 30 ноября. Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска впервые в истории воздушной гавани достиг 300 тыс. человек в 2021 году. Двукратного роста пассажиропотока удалось достичь благодаря привлечению новых перевозчиков и расширению географии полетов, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь правительства Республики Алтай Михаил Максимов со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

"Сегодня знаменательное событие не только для аэропорта, но и для всей Республики Алтай. На борт самолета поднимется 300-тысячный пассажир в этом году. Это событие делает наш аэропорт настоящим тяжеловесом, который может на равных конкурировать с аэропортами крупнейших городов Сибири и всей России. <...> В прошлом году до 200 тысяч аэропорт не дотянул, все-таки сказался коронавирус, но в этом году уже за 11 месяцев мы достигли вот этой рекордной цифры. Это произошло благодаря работе руководства аэропорта, есть вклад и правительства Республики Алтай: проводилась работа по привлечению новых перевозчиков, расширению географии полетов", - процитировал Максимов главу региона на торжественной церемонии чествования 300-тысячного пассажира в аэропорту во вторник.

По словам Хорохордина, после возобновления работы аэропорта в 2011 году он смог принять 20 тыс. пассажиров. В прошлом году пассажиропоток составил 148,4 тыс. пассажиров.

Аэропорт Горно-Алтайска - главные воздушные ворота Республики Алтай, которую ежегодно посещают более 2 млн туристов. Он начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Аэропорт имеет перрон с тремя стоянками для крупных самолетов и шестью - для бизнес-джетов, малой авиации и вертолетов. В общей сложности аэропорт принимает около 2,5-3 тыс. пассажиров в день. В этом году регулярные рейсы из аэропорта Горно-Алтайск выполнялись в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Томск, Новокузнецк, Белокуриху, Кош-Агач и Усть-Коксу. Аэропорт обслуживал на регулярных рейсах девять авиакомпаний и 52 авиакомпании на чартерных, литерных и других рейсах.

Ранее председатель Совета директоров АО "Аэропорт Горно-Алтайск" Али Узденов прогнозировал уровень пассажиропотока по итогам года в пределах 230 тыс. человек. Он связывал рост данного показателя с популярностью внутреннего туризма в республике. В 2022 году в аэропорту начнется строительство внутреннего терминала, запуск в эксплуатацию которого намечен на 2024 год. Получение статуса международного аэропорта планируется после окончания работ по внутренним линиям.