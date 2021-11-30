Почти 1,5 тыс. рабочих мест создадут в бывшей промзоне "Серп и Молот" в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 5,5 млрд рублей планируют инвестировать в реорганизацию участка бывшей промзоны "Серп и Молот" в Москве, в ней создадут почти 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Площадь участка бывшей промзоны, подлежащей комплексному развитию, составляет 3,1 га, здесь построят 60 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. В реализацию проекта инвестор вложит более 5,5 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 490 млн рублей. Реорганизация территории позволит дать городу почти 1,5 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Будущий индустриальный квартал будет расположен вблизи пересечения улиц Авиамоторная и 5-я Кабельная. Сейчас на этой территории расположены склады, офисы, автосервис и таксопарк. После редевелопмента весь участок займет общественно-деловая застройка. Здесь могут появиться магазины, банки, кафе и рестораны.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, это уже третий проект комплексного развития территорий, реализуемый в бывшей промзоне "Серп и Молот". Суммарно три участка занимают более 11 га, а инвестиции в эти проекты превысят 55 млрд рублей. Всего здесь появится 4,7 тыс. новых рабочих мест.

"Благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" город получит около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей", - отметили в пресс-службе.