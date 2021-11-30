На Украине долги по зарплатам выросли с начала года на 50%

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Задолженность по выплате заработной платы на Украине по состоянию на 1 ноября составила более 4 млрд гривен (примерно $150 млн). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики (Госстат) Украины.

"Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на Украине по состоянию на 1 ноября составила более 4 007 млн гривен, что на 0,1% больше, чем на 1 октября, и на 50% больше, чем в начале текущего года", - отмечается в сообщении.

По данным Госстата, на начало ноября этого года более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%). При этом более половины общей суммы долга сосредоточено в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и Киеве (13,6%).

На Украине, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре составила чуть более 14 тыс. гривен (около $520). Отмечается также, что по сравнению с октябрем 2020 года средняя зарплата в стране выросла на 15,4%.