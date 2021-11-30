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Авиасообщение, прерванное в 2020 году, возобновится между Нижним Новгородом и Уфой

Регулярные перелеты будет осуществлять компания Pegas Fly

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Регулярные перелеты из Нижнего Новгорода в Уфу, приостановленные в 2020 году, будет осуществлять компания Pegas Fly, сообщает во вторник пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова.

"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") возобновлены полеты в Уфу. К выполнению прямых регулярных рейсов приступила авиакомпания Pegas Fly", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров будут выполняться дважды в неделю по субботам и понедельникам. Ранее рейсы в Уфу выполнялись в 2020 году.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова - один из ведущих аэропортов Приволжского федерального округа, является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Полеты из него по более чем 40 направлениям выполняет около 30 российских и международных авиакомпаний.

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