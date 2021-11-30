Мобильное приложение инвестпортала Москвы скачали за год более 7,6 тыс. раз

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Инвестиционный портал Москвы" с ноября прошлого года скачали более 7,6 тыс. раз. С его помощью можно ознакомиться с городской недвижимостью, доступной для аренды или покупки, изучить документацию, осмотреть объекты в 3D-формате, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В ноябре прошлого года вышло мобильное приложение "Инвестиционный портал Москвы". Это позволило создать удобную точку доступа ко всей полезной информации, инструментам и документам, касающимся ведения инвестиционной деятельности в городе. Приложение оказалось весьма востребованным у предпринимателей: за год количество скачиваний превысило 7,6 тыс. раз", - приводятся слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Ежедневно на него заходят более 8,7 тыс. человек. Пользователи могут воспользоваться 30 цифровыми сервисами, с помощью которых можно подать заявку на присвоение специального статуса, дающего право на льготы, предложить для реализации инвестиционный проект и направить на предварительную проработку концессионную инициативу. Востребованность онлайн-инструментов подтверждается и статистикой: только в этом году ими воспользовались 150 тыс. раз, всего же с момента создания ресурса - 445 тыс. раз.

"Сегодня более 90% москвичей являются владельцами смартфонов, и доля тех, кто предпочитает пользоваться цифровыми сервисами Москвы именно в мобильной версии, с каждым годом увеличивается. Мобильное приложение инвестиционного портала города Москвы позволяет предпринимателям получать все основные сервисы, доступные в веб-версии, в том числе подать заявку на осмотр объекта торгов, воспользоваться сервисами обратной связи и узнать актуальные новости о поддержке и развитии бизнеса в столице", - отметил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Как только пользователь установит мобильное приложение на смартфон, он авторизуется под своей учетной записью на инвестпортале или через учетную запись портала mos.ru и получит круглосуточный доступ к личному кабинету и онлайн-сервисам investmoscow.ru. Для того, чтобы найти весь перечень недвижимости, нужно перейти во вкладку "Торги". Здесь с помощью фильтров пользователи могут отобрать объекты по типу (здание, земельный участок, территория, машино-место), площади, цене, форме и стадии торгов, наличию фотографий и 3D-тура. Внутри каждого лота представлен паспорт объекта, вся лотовая документация, а также ссылка на электронную торговую площадку. Здесь же можно оставить заявки на осмотр объекта и участие в торгах.

С помощью мобильного приложения можно следить за московскими новостями в сфере инвестиций и узнавать о планируемых в городе бизнес-мероприятиях - конференциях, обучающих вебинарах для инвесторов и роуд-шоу.