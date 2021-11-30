Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 1,32%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 1,32%, до 3828,25 пункта, индекса РТС - на 1,84%, до 1608,53 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:09 мск индекс Мосбиржи снижался до 3848,51 пункта (-0,8%), индекс РТС находился на уровне 1619,22 пункта (-1,19%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 3,25%, до $70,84 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 3% и торгуется на уровне $67,85 за баррель.