Крупная ферма в Томской области увеличит производство молока на 25% после реконструкции

КОЖЕВНИКОВО /Томская область/, 30 ноября. /ТАСС/. ООО "Вороновское" - один из крупнейших аграриев на юге Томской области - завершило четырехлетнюю реконструкцию молочной фермы в Кожевниковском районе стоимостью 383 млн рублей. Производство молока в хозяйстве, которое поставляет высококачественное сырье одному из крупнейших производителей молочной продукции в СФО, вырастет с 4 до 5 тыс. тонн в год, сообщил журналистам губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

"Мы помогаем труженикам села строить новые фермы, обновлять поголовье, закупать технику, сеять и заготавливать корма для буренок. Фактически ферма отстроена заново. С вводом всего комплекса в эксплуатацию хозяйство сможет увеличить производство молока до 5 тыс. тонн в год. А это значит, будет достаток в семьях аграриев, хозяйство станет еще более эффективным, у района появятся новые возможности для развития", - сказал глава региона на открытии реконструированного хозяйства.

Реконструкция фермы началась в 2018 году, общая сумма инвестиций - собственных средств компании и заемных средств - 383 млн рублей. Ферма укомплектована современным нидерландским оборудованием и сельскохозяйственной техникой. Планируемое производство молока после выхода на проектную мощность в 2022 году - до 5 тыс. тонн в год. Прогноз на 2021 год - порядка 4 тыс. тонн, на уровне 2020 года.

ООО "Вороновское" создано в 2007 году. Предприятие относится к активно развивающимся представителям малого бизнеса и специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока на территории села Вороново Кожевниковского района. Доходы по итогам 2020 года составили 350 млн рублей, чистая прибыль - более 70 млн рублей.