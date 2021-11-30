Доходную часть бюджета Иркутской области на 2022 год увеличили на 5%

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Бюджет Иркутской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на сессии Законодательного собрания во вторник приняли в окончательном чтении. Доходную часть утвердили в сумме 212,8 млрд рублей, что на 10,2 млрд рублей, или почти 5% больше по сравнению с первым чтением.

"Внесена основная поправка, которая меняет параметры областного бюджета с учетом того, что дополнительно поступили более 10 млрд рублей федеральных средств. <…> Денежные средства из федерального бюджета направлены в виде субсидии муниципальным образованиям, в виде субвенции, в виде денежных средств на заработную плату. И все это распределено по различным кодам бюджетной классификации и внесено в поправках от губернатора и правительства Иркутской области", - сказала, представляя проект бюджета, председатель бюджетного комитета заксобрания Наталья Дикусарова.

Доходы на 2022 год утверждены в объеме 212,8 млрд рублей, на 2023 год - 212,9 млрд рублей, на 2024 год - 224,4 млрд рублей. Расходная часть на 2022 год утверждена в сумме 221,5 млрд рублей, что также на 10,2 млрд рублей больше по сравнению с первым чтением. Расходы на 2023 год приняты в объеме 219 млрд рублей, на 2024 год - 225,5 млрд рублей. Дефицит в 2022 году составит 8,7 млрд рублей, или 5% от собственных доходов.

Пресс-служба правительства Иркутской области уточнила, что дополнительные средства направлены на субвенцию на образование: на школы и детские сады. Будет увеличена субсидия местным бюджетам на выплату зарплаты. Также увеличатся расходы на предоставление бесплатного двухразового питания для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Заложены дополнительные деньги на строительство спортивных объектов, на субсидии местным бюджетам на антитеррористическую защиту учреждений образования.