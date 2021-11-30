ЦБ может снизить требования к капиталу банков при кредитовании "зеленых" проектов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк России может снизить требования к капиталу для банков при кредитовании "зеленых" проектов, сказала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в интервью Reuters.

"Пока рано говорить, будут ли это резервные требования или требования к капиталу. Если резервы и так нулевые, потому что кредит хороший, то нет возможности дополнительно учесть то, что он еще и "зеленый". Мы сейчас обсуждаем разные варианты. По итогам внутреннего обсуждения мы опубликуем консультативный доклад с альтернативными предложениями, потом будем с рынком обсуждать эти варианты", - сказала она.

При этом для выработки соответствующего регулирования существуют две главные сложности. Первая - это отсутствие информации. "Рекомендации по раскрытию мы выпустили, и некоторые наши крупнейшие компании уже раскрывают информацию исходя из международных стандартов, мы изучили отчеты порядка 30 компаний. Но подавляющее большинство компаний недостаточно раскрывают информацию и не проводят необходимых расчетов и оценок. Поэтому первое, что нужно сделать, - это создать условия для того, чтобы компании раскрывали, а банки получали информацию", - пояснила Юдаева.

Вторая проблема заключается в отсутствии исторической информации о рисках для настройки регулирования. "Обычно как настраивается регулирование - берется историческая информация о рисках, обычно данные о дефолтах и финансовом положении и поведении заемщиков. Исходя из этого строятся модели вероятности дефолта, и на их основе выстраивается регулирование. Но в случае климатических рисков историческая информация не подходит для того, чтобы разрабатывать регулирование на будущее. Потому что исторически вероятность реализации этих рисков достаточно низкая, гораздо более низкая, чем будущая вероятность реализации рисков", - добавила первый зампред ЦБ РФ.

Поэтому российский регулятор разрабатывает сценарный подход для выработки регулирования и пытается понять, как и на кого энергопереход будет влиять.