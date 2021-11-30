VK запустит новый музыкальный сервис "VK Музыка"

МОСКВА, 30 ноября./ТАСС/. VK запускает новый музыкальный сервис для слушателей и музыкантов "VK Музыку". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"VK Музыка" объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: отдельное мобильное приложение "VK Музыка", музыкальные разделы соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций", - отмечается в сообщении.

"VK Музыка" будет запущена на основе приложения BOOM. Треки можно будет слушать онлайн и офлайн. Также можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции "VK Музыки".

В компании отметили ,что сейчас в базе "VK Музыки" более 100 млн плейлистов, которые собраны людьми и сообществами. "В ближайшее время сервис запустит алгоритм, который покажет музыкальную совместимость и подберет плейлисты на основе совпадения вкусов. Такая технология уже используется в алгоритмических плейлистах "VK Музыки": количество их прослушиваний за год выросло на 54%", - уточняется в сообщении.

Инструменты для музыкантов

В компании также сообщили о продукте для музыкантов - "VK Студии". Он помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных.

"VK Студия" станет основой для направления работы с музыкантами. <…> Инструменты помогут с монетизацией, продвижением новых релизов и мероприятий, продажей билетов на концерты прямо из "VK Музыки", - добавили в компании.