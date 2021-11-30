Кабмин утвердил новые экспортные пошлины на лом черных металлов и некоторые лесоматериалы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ изменит с 2022 года ставки вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов. Как сообщает пресс-служба кабмина, постановление об этом утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ожидается, что это решение позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены и обеспечить сырьем отечественных производителей.

"Ставки экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов устанавливаются в размере 5%, но не менее €100 за 1 тонну. Они будут действовать с 1 января в течение последующих 180 дней. Сейчас временная ставка на вывоз лома составляет 5%, но не менее €70 за 1 тонну", - говорится в сообщении.

Ограничения на вывоз леса

Одновременно правительство ввело более широкие ограничения на вывоз леса. С 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см. Так, для хвойных пород древесины экспортные пошлины установлены в размере €200 за кубический метр, для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) - от €250 до €370 за кубометр.

Сейчас ставка на такие лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляет 10%, но не менее €13 и €15 за кубический метр соответственно, на бук и ясень - также 10%, но не менее €50 за кубометр.

"Повышение пошлин позволит ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов", - заявили в кабмине, отметив, что пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

Другие решения

Кроме того, правительство на два года (до 31 декабря 2023 года) продлевает нулевую пошлину на вывоз вольфрамовых руд и концентратов. Такое решение принято для поддержки производителей и недопущения остановки их деятельности из-за нехватки оборотных средств, указали в пресс-службе.

Также в подписанном Мишустиным постановлении действующие ставки экспортных пошлин приводятся в соответствие с седьмым изданием Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и правом Евразийского экономического союза.