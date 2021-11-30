ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Иркутской области на 2022 год выросли на 10,2 млрд рублей - до 212,8 млрд рублей. Расходная часть бюджета также выросла на 10,2 млрд рублей и составила 221,5 млрд рублей, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Доходы на 2022 год увеличены на 10,2 млрд рублей, до 212,8 млрд, на 2023 год - на 8,5 млрд, до 212,9 млрд рублей, на 2024 год - на 9,6 млрд, до 224,4 млрд рублей. Расходная часть областного бюджета на 2022 год утверждена в объеме 221,5 млрд рублей (+10,2 млрд), на 2023 год - 219 млрд (+8,5 млрд), на 2024 год - 225,5 млрд рублей (+9,6 млрд)", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства выделены школы и детские сады, увеличение субсидии местным бюджетам на выплату зарплаты, на обеспечение условий софинансирования расходов за счет федерального бюджета. Также увеличатся расходы на предоставление бесплатного двухразового питания для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Дополнительные средства предусмотрены и на субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных объектов, расположенных в муниципальных образованиях. Мы также заложили дополнительные средства на строительство объектов физической культуры и спорта", - добавил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, слова которого приводит пресс-служба.