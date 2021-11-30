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В Москве пройдет презентация международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants

Мероприятие запланировано на июль 2022 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Презентация международного рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants впервые пройдет в Москве. Мероприятие запланировано на июль 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В июле будущего года 50 лучших ресторанов мира представят в Москве. Мы рады принять это мероприятие. Наш город - современный, открытый и гостеприимный. Привлекательный как с точки зрения своего культурно-исторического наследия, так и качества инфраструктуры, технологической продвинутости. А сразу два крупнейших профессиональных события - предстоящая церемония и недавняя презентация гида "Мишлен" - еще раз подчеркивают, что Москва по праву входит в число международных гастрономических центров", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

К презентации рейтинга лучших ресторанов мира будет приурочена пятидневная тематическая программа для профессионалов и поклонников высококлассной кухни. С 16 по 20 июля запланировано проведение встреч, мастер-классов и лекций.

Предполагается, что столицу посетят более двух тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших. Это мировые звезды сферы гастрономии. Вместе с ними в центре международного внимания будет и Москва.

О рейтинге

The World’s 50 Best Restaurants существует почти 20 лет и служит ориентиром для миллионов гурманов. Рейтинг составляется на основе опроса более тысячи поваров, кулинарных обозревателей, рестораторов из разных стран.

Традиционно в него входят места, где можно получить уникальные гастрономические впечатления и познакомиться с мировыми кулинарными тенденциями. Попасть в него может абсолютно любое заведение. Неважно, где оно находится и насколько оно большое. Жюри вправе отметить даже локальное авторское кафе, если оно действительно выделяется своей кухней. Среди столичных заведений в актуальной версии топ-50 упомянули сразу два ресторана.

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