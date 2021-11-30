Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за девять месяцев выросла на 39%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, по итогам января - сентября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39% и достигла 152,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка "Транснефти" за девять месяцев возросла на 12% - до 805,8 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 4% - до 355,9 млрд рублей. Скорректированная выручка "Транснефти" (без учета выручки от реализации товарной нефти на экспорт) выросла на 5% - до 647,2 млрд рублей.

При этом чистая прибыль "Транснефти" по МСФО по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 23% год к году - до 47,1 млрд рублей. Выручка трубопроводной компании в июле - сентябре также увеличилась на 23% в годовом выражении, до 276,3 млрд рублей, EBITDA - на 26%, до 116,5 млрд рублей. Скорректированная выручка "Транснефти" выросла на 17% - до 220 млрд рублей.

Общий долг "Транснефти" на 31 сентября 2021 года снизился на 16% - до 541,8 млрд рублей. Сокращение основного долга произошло, главным образом, вследствие планового погашения биржевых облигаций и банковских кредитов, сказано в отчете.

Восстановление основных финансовых показателей "Транснефти" произошло вслед за ростом объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов после потрясений на мировом рынке, вызванных распространением коронавируса, отмечает компания.

Объем транспортировки нефти за 9 месяцев упал на 1% - до 332,1 млн тонн, поставки нефтепродуктов - на 1%, до 28,8 млн тонн. В III квартале транспортировка нефти выросла на 8% к аналогичному периоду 2020 года - до 114,5 млн т, а транспортировка нефтепродуктов - на 3%, до 9,5 млн тонн.