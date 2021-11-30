{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Средний размер потребительского кредита резко сократился в октябре

Показатель достиг 336,5 тыс. рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Средний размер нецелевого потребительского кредита снизился в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем на 8%, до 336,5 тыс. рублей и вернулся на уровень октября прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

"Средний размер нецелевого потребительского кредита ("кредита наличными") снизился на 8%, с 364,5 тыс. рублей в сентябре до 336,5 тыс. рублей в октябре и вернулся на уровень октября прошлого года", - отмечает ОКБ.

По данным бюро, снижение среднего размера кредита привело к существенному сокращению объемов кредитования: общая сумма 1,62 млн выданных в октябре кредитов наличными составила лишь 542 млрд рублей. В сентябре банки выдали 1,68 млн кредитов на сумму 612 млрд рублей. Таким образом, за месяц объем выдач сократился на 11%.

Среди 30 регионов, в которых население взяло самое большое количество кредитов наличными, наибольшее сокращение среднего размера кредита в октябре по сравнению с сентябрем произошло в Башкирии, Хабаровском и Алтайском краях (на 10%). Наименьшее сокращение отмечено в Волгоградской, Воронежской, Омской, Ленинградской, Московской областях, Пермском и Краснодарском краях (на 6%), а также в Москве (на 5%).

Теги
Россия
Ситуация с ценами на бензин в России
Цена Аи-95 на бирже опустилась ниже 50 тыс. рублей за тонну впервые с декабря 2020 года
Стоимость бензина марки "Регуляр-92" оказалась ниже уровня в 49 тыс. рублей за тонну также впервые с 24 декабря 2020 года
Читать полностью