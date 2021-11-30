Силуанов: ужесточение цели по инфляции возможно после достижения прежних ориентиров

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Прежде, чем переходить к ужесточению цели по инфляции, необходимо снизить текущие значения до запланированных, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"До последнего повышения инфляции раздумывали о том, чтобы этот таргет несколько понижать. Сейчас, мне кажется, задача-минимум - добиться прежних ориентиров и потом уже перейти к следующему этапу", - сказал министр, выступая на макроэкономической сессии инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что ужесточение целевых показателей по инфляции потребует ужесточения денежно-кредитной политики и может негативно сказаться на росте российской экономики.

Согласно последним данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 7,02%. В годовом выражении инфляция на 22 ноября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,23%.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.