"Биокад" рассчитывает легко адаптировать вакцину к новому штамму COVID-19

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Адаптация к новому штамму коронавируса вакцины, разработанной российской биотехнологической компанией "Биокад", может быть легкой задачей в случае успеха клинических исследований препарата. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Дмитрий Морозов.

"Собственная разработка "Биокад" создавалась для того, чтобы оперативно адаптировать вакцину с учетом действующих на момент штаммов. После проведения всех необходимых клинических исследований, задача которых - проверить эффективность и безопасность текущего варианта вакцины, и, в случае успеха испытаний, переналадка на новый штамм будет лишь технической и легко осуществимой задачей. Но сначала необходимо дождаться завершения клинических исследований, до их окончания говорить об адаптации разработки к новым штаммам преждевременно", - сказал Морозов.

Ранее "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19. Вакцина является векторной, она создана на основе аденовируса 5 типа. После ее введения организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции. Клинические исследования препарата стартовали этой осенью.

В сентябре 2020 года компания "Биокад" подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний - таких как рак, ВИЧ-инфекция, рассеянный склероз и т.д.