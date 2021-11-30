Для ямальских рыбодобывающих предприятий упростят порядок получения господдержки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Единый порядок господдержки для рыбодобывающих предприятий, позволяющий сократить сроки получения помощи, введут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"С 2022 года начнет действовать единый порядок государственной поддержки для рыбодобывающих предприятий округа. Он упростит процедуру и сократит сроки получения помощи. <...> На протяжении ближайших лет объем государственной поддержки рыбодобытчиков будет стабильным", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время округ планирует расширить список переработчиков рыбной продукции, а также ввести в меню детских садов и школ местную рыбу и оленину. Также обсуждается переход на электронный формат взаимодействия. С помощью государственной информационной системы уже сейчас агропромышленные предприятия могут дистанционно подать заявления на предоставления мер господдержки, заключать соглашения, направлять заявки на перечисление средств субсидий, а также предоставлять по ним отчетность.

"Развитие глубокой переработки рыбы и оленины внутри региона и обеспечение доступности этой продукции для ямальцев - это те ключевые параметры, вокруг которых мы выстраиваем систему поддержки и стимулирования предприятий АПК. Нужно чтобы жители округа видели нашу продукцию в продаже и делали выбор в пользу своего, местного. Тем более, сегодня мы наблюдаем тенденцию увеличения потребительского спроса на ямальские товары", - цитирует пресс-служба директора профильного департамента Виктора Югая.