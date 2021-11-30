Путин: российская энергетика является одной из самых зеленых в мире

Российская энергетика является одной из самых зеленых в мире - Путин

Развитая нефтегазовая инфраструктура РФ может быть использована для поставки на международный рынок водорода.

Доля поступлений доходов от нефти и газа в бюджет РФ постепенно снижается за счет диверсификации экономики, сообщил Путин.

"Действительно, на нефтегазовые доходы приходится значительный объем поступлений в бюджет, но должен отметить, что поступления от нефти и газа, от энергоносителей из года в год снижаются. А доходы от ненефтегазовых поступлений увеличиваются. Мы намерены и дальше решать этот вопрос способом диверсификации нашей экономики. Мы будем идти по этому пути", - сказал он.

Достижение критериев энергопотребления в целях снижения выбросов углекислого газа требует продуманных шагов.

Модератор мероприятия глава банка ВТБ Андрей Костин поинтересовался, хотел бы Путин жить в мире, где, согласно исследованию швейцарского банка, человек будущего должен отказаться в том числе от кофе мяса, летать на самолете один раз в год, а также уменьшить время на процедуры, связанные с личной гигиеной. Все это, согласно исследованию, должно делаться, чтобы вписаться в нормативы Парижского соглашения по углекислому газу.

"Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, если бы мы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу, и если бы мы использовали какие-то продукты питания, чтобы они добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом, - сказал Путин. - Понимаете, Андрей Леонидович, всего можно добиться, если подходить к решению этих вопросов не как начетчик какой-то, а как человек, думающий, как решить проблему, а не думающий о том, как объяснить или оправдать то, что мы чего-то не можем добиться".