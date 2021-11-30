САРКАЛА (ИРАК), 30 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" продолжает интересоваться новыми проектам в Иракском Курдистане. В частности, компания изучает возможность участия в тендере на месторождение Топхана, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Газпромнефть Мидл Ист" Сергей Петров.

"В случае, если месторождение Топхана будет выставлено на тендер, то мы рассмотрим возможность для участия в нем. Интерес к проекту сохраняем. Важно понимать условия, на которых его можно будет реализовать", - сказал он.

Петров уточнил, что Топхана, в отличие от Саркалы, является газонефтяным блоком, поэтому в оценке его экономики будет учитываться и потенциал по газу, который также представляет интерес для бизнеса. Дело в том, что правительство региона имеет газовую стратегию и намерено активно использовать этот вид углеводородов в качестве топлива для энергоцентров, отметил он.

"Газпромнефть Мидл Ист" прорабатывает и другие варианты расширения деятельности в регионе. "Мы постоянно находимся в поиске новых возможностей, новых проектов. У нас есть две опции: вхождение в новые проекты как оператор, вторая опция - через технологические партнерства", - сказал Петров. Речь идет об общей для компании "Газпром нефть" стратегии продвижения на зарубежных рынках российских технологий, компетенций и услуг, с их последующей монетизацией.

По словам генерального директора, Ближний Восток всегда считался довольно сложным и рискованным регионом для бизнеса. Однако ставка "Газпром нефти" на Иракский Курдистан себя оправдывает. Проект приносит прибыль, сопоставимую с доходами от некоторых добычных проектов в России. При этом компания получает ряд новых возможностей, а также укрепляет имидж на международной арене.

"Газпром нефть" реализует проект "Саркала" совместно с канадской WesternZagros Resources, которой принадлежит 40%, и правительством Иракского Курдистана, владеющим 20% проекта. Доля российской компании составляет 40%. Годовая добыча "Газпромнефть Мидл Ист", которое ведет разработку месторождения Саркала, в 2020 году составила 1,2 млн тонн (9,3 млн баррелей) нефти. Запасы нефти актива превышают 93 млн тонн.