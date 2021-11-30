Более 1,2 млрд рублей курганского бюджета планируется направить на инвестпрограмму

ТАСС, 30 ноября. Депутаты Курганской областной думы приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" с прогнозируемым объемом доходов облбюджета в следующем году на 21% больше, чем в 2021 году - 53 млрд 944 млн рублей. При этом на реализацию инвестиционной программы региона планируется направить в 2022 году 1 млрд 213,2 млн рублей собственных средств областного бюджета, сообщили во вторник в пресс-службе думы.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. При этом область первой из них разработала и утвердила с правительством РФ индивидуальную программу ускоренного развития.

"В первом чтении депутаты приняли проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". <…> Основные параметры областного бюджета на 2022 год составят: доходы - 53 млрд 944 млн рублей, что на 21% больше, чем в 2021 году, расходы - 56 млрд 83 млн рублей; дефицит 2,1 млрд рублей. <…> Основную часть расходов областного бюджета предполагается направить на финансирование социально-культурной сферы. На реализацию Инвестиционной программы Курганской области запланировано в 2022 году 1 млрд 213,2 млн рублей собственных средств областного бюджета, из них на выполнение условий софинансирования с федеральным бюджетом - 253,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом в 2022 году в структуре доходов облбюджета планируется рост собственных доходов с 42,6% в 2021 году до 47,5 в 2022 году. Таким образом, в следующем году собственные доходы прогнозируются в объеме 25 млрд 623 млн рублей.

"Объем средств федерального бюджета, направляемых на объекты капитального строительства и ремонты областной и муниципальной собственности, составит 2 млрд 988,1 млн рублей. Проект бюджета сформирован на основе 34 государственных программ Курганской области. На их реализацию планируется направить 54 млрд 531,9 млн рублей, или 97,2% расходов областного бюджета. В 2022-2024 годах на реализацию национальных проектов предусмотрено 17 млрд 196,1 млн рублей, из них за счет федерального бюджета - 15 млрд 126,7 млн рублей или 88%, из областного бюджета 2 млрд 69,4 млн рублей или 12%", - добавили в пресс-службе.

В прошлом году депутаты Курганской областной думы приняли закон о региональном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с дефицитом на 2021 год в 4,9 млрд рублей, расходами 57,6 млрд рублей, доходами - 52,6 млрд рублей.