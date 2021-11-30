РТС предупредил о риске роста оптовых цен на нефтепродукты с начала 2022 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский топливный союз (РТС), который представляет интересы сетей АЗС, предупредил о риске роста оптовых цен на нефтепродукты с 1 января 2022 года. Об этом заявил президент союза Евгений Аркуша на форуме "Биржевой товарный рынок 2021", организованном Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ).

Аркуша отметил, что в 2021 году наблюдался серьезный рост цен на оптовом топливном рынке. По его словам, с января по сентябрь 2021 года цены выросли на 30%. "В условиях сдерживания розничных цен в пределах инфляции, что, наверное, правильно, рост оптовых цен на таком уровне привел к хроническим убыткам работы розничного ретейла в течение всего года", - указал он.

Президент РТС назвал причины такого роста цен в оптовом сегменте: рост акцизов, увеличение индикативной цены в демпфирующем механизме, снижение экспортных пошлин, а также долгие ремонты нефтеперерабатывающих заводов. "Мы видим, что с 1 января 2022 года могут возникнуть те же самые проблемы, которые возникли в начале этого года. Точно так же увеличиваются акцизы, точно так же снижаются экспортные пошлины, точно так же корректируется индикативная цена в демпфере - она увеличивается на 5,5%. Это все мгновенно приведет к росту оптовых цен", - сказал Аркуша.

По его словам, участники рынка видели в течение года стремление регуляторов исправить ситуацию с ростом цен на нефтепродукты в опте. "Но, к сожалению, я должен заметить, что все действия регуляторов были постфактум. Не было работы на упреждение", - подчеркнул Аркуша.