Эксперт: производственные мощности РФ позволяют увеличить выпуск почти всех продуктов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Производственные мощности РФ позволяют увеличить выпуск практически по всем категориям продовольственных товаров. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"Российские производители готовы увеличить выпуск продуктов питания. Производственные мощности это позволяют практически по всем категориям продовольственных товаров", - сказал он.

Востриков напомнил, что отечественные пищевые предприятия уже практиковали вывод дополнительных смен сотрудников во время первого локдауна, когда население стало запасаться про запас и спрос резко увеличился. "Но первоначален спрос на продукцию, особенно когда реальная платежеспособность населения снижается, а себестоимость растет. Регулирование цен соглашениями и пошлинами привело к необходимости поддержки некоторых отраслей, но этой поддержки недостаточно для покрытия роста себестоимости выпуска продовольственных товаров и порой она распределяется неравномерно, что искажает конкуренцию", - сказал глава ассоциации.

По его словам, предприятия агропромышленного комплекса считают более эффективной мерой рыночное ценообразование с адресной поддержкой нуждающихся слоев населения. "Такая помощь наименьшим образом влияет на рынок и предложение ассортимента продуктов питания на полках магазинов, а доступность повышается за счет помощи тем, кто остро в ней нуждается. Механизм прямых выплат апробирован на семьях с детьми и ветеранских выплатах во время пандемии и помог замедлить падение покупательской способности населения", - считает Востриков.

30 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" заявил о том, что риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому надо действовать на опережение в решении проблемы инфляции. Он напомнил, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям. Президент обратил внимание правительства России и глав регионов на то, что одними из основных направлений работы должны выступать увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке.