Минпромторг намерен упростить доступ аграриев к торговле на рынках

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает до конца этого года направить в правительство РФ поправки к законодательству, упрощающие доступ производителей сельхозпродукции к торговле на ярмарках и рынках. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в Совете Федерации.

"Буквально недавно были приняты поправки в закон по оптовым рынкам, и завершается работа по досогласованию поправок в несколько законопроектов в части ярмарок и рынков для того, чтобы в определенной степени оптимизировать и упростить ведение этой деятельности. Я надеюсь, что до конца года мы должны досогласовать со всеми федеральными органами исполнительной власти, внести в правительство и затем в Госдуму", - сказал он.

Мантуров пояснил, что предлагается, в том числе обеспечить доступ производителей сельхозпродукции к местам на рынках без ограничений, чтобы избежать посредников при розничной торговле.