Самарская губернская дума приняла бюджет на 2022 год с дефицитом более 6 млрд рублей

САМАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы приняли во вторник во втором и окончательном чтении закон об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. на внеочередном заседании, которое транслировалось онлайн. В документе, размещенном на сайте думы, указано, что в следующем году доходы бюджета составят порядка 182,2 млрд рублей, а расходы - почти 188,2 млрд рублей.

"В представленном проекте закона Самарской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" доходы областного бюджета запланированы на 2022 год в размере 182 160 млн рублей. <...> Расходы областного бюджета запланированы на 2022 год в размере 188 179 млн рублей. Дефицит областного бюджета в 2022 году составит 6 018 млн рублей", - указано в документе.

В 2023 году дефицит бюджета составит более 8,5 млрд рублей, в 2024 году предполагается выйти на профицит объемом 49 млн рублей.

В пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что в следующем году регион получит из федерального бюджета рекордную сумму - 56,8 млрд рублей, что в три раза превышает объем средств, направленных в областной бюджет в 2018 году. Тогда Самарская область получила рекордную сумму в преддверии Чемпионата мира по футболу. "При принятии бюджета на 2021 год в декабре прошлого года мы учли цифру 53,6 млрд рублей. Это тоже была рекордная цифра для нашего региона, но сейчас она вновь увеличена. Более того, уверен, что в процессе исполнения бюджета мы получим дополнительные средства из федерального бюджета", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Почти 70% средств бюджета без учета дорожного фонда будут направлены на выполнение социальных обязательств. Так, более 31 млрд рублей, с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд, будет направлено на систему здравоохранения. Еще более 35 млрд рублей выделены на социальную защиту населения, включая поддержку многодетных семей. Примерно столько же предусмотрено и на сферу образования, развитие транспортной инфраструктуры.

Изменения в бюджете после поправок

Всего во время рассмотрения закона о бюджете были внесены 130 поправок в финансовой части и восемь - в текстовой. Среди принятых поправок - выделение дополнительных средств объемом 500 млн рублей на развитие системы здравоохранения, из которых почти 200 млн рублей будет направлено на обеспечение лекарствами больных сахарным диабетом и иными заболеваниями.

Дополнительные средства также выделили для приобретения жилья детям-сиротам - еще 200 млн к запланированным 700 млн рублей. "На трехлетку в областном бюджете на приобретение жилья для детей-сирот запланировали средства в размере 2,7 млрд рублей. С учетом средств федеральной поддержки каждый год миллиард рублей мы будем тратить на приобретение жилья для детей-сирот, и вполне вероятно, что в процессе исполнения бюджета еще дополнительно средства будем направлять", - отметил Азаров.

Кроме того, дополнительные средства выделили для сельхозпредприятий, научных и агростартапов.