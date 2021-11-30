Премьер Госсовета КНР на встрече с Мишустиным призвал обеспечить стабильные поставки газа

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Китаю и РФ необходимо принять меры для обеспечения стабильности долгосрочных поставок нефти, газа и электроэнергии. Об этом во вторник по видеосвязи на 26-й регулярной встрече глав правительств России и Китая заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Опираясь на крепкие традиции сотрудничества в энергетической сфере, необходимо содействовать сотрудничеству в полном цикле производственных цепочках в апстриме, мидстриме и даунстриме (разведка, добыча, перемещение и переработка нефти - прим. ТАСС), обеспечить стабильность долгосрочных поставок нефти, газа и электроэнергии", - приводит его слова агентство "Синьхуа".