Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской бирже за 11 месяцев вырос на 39,2%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за январь - ноябрь 2021 года достиг 1,2 трлн руб., что на 39,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов торговой площадки.

В натуральном выражении объем торгов нефтепродуктами также вырос - на 16,4%, до 24,469 млн тонн. В том числе за отчетный период было реализовано 10,356 млн тонн дизельного топлива (+15,9%), продажи бензина "Регуляр-92" увеличились на 21,3% - до 5,602 млн тонн, "Премиум-95" - на 27,6%, до 3,171 млн тонн. Общий объем реализации бензина увеличился на 20,4% - до 8,871 млн тонн.

Продажи топочного мазута выросли на 7% - до 1,293 млн тонн, сжиженных углеводородных газов - на 50,1 %, до 1,584 млн тонн. В то же время объем реализации авиакеросина снизился на 10%, до 1,83 млн тонн.