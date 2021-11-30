Гендиректор "Вертолетов России" Богинский возглавит "Корпорацию "Иркут"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский займет должность заместителя гендиректора по гражданской авиации "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) - генерального директора "Корпорации "Иркут". Об этом говорится в сообщении Ростеха.

При этом должность гендиректора "Вертолетов России" займет Николай Колесов, до последнего времени занимавший пост гендиректора холдинга КРЭТ. Генеральным директором КРЭТ назначен его заместитель Александр Пан, до этого курировавший в концерне гособоронзаказ. ОАК, "Иркут" и КРЭТ входят в Ростех.

"Кадровая ротация призвана усилить работу авиастроительных компаний по приоритетным направлениям. КРЭТ ведет импортозамещение и разработку современной авиационной бортовой электроники. Перед ОАК и "Вертолетами России" стоят масштабные задачи, связанные с развитием гражданских авиационных программ и продвижением на рынки воздушных судов новых типов", - отмечается в сообщении Ростеха.

В Ростехе напомнили, что ОАК в ближайшем будущем предстоит начать поставки самолета МС-21, сейчас корпорация занимается созданием системы послепродажного обслуживания.

"Все три руководителя давно работают в авиационном комплексе Ростеха и зарекомендовали себя как профессиональные топ-менеджеры. Они хорошо знают производство и понимают специфику отрасли. Принимая кадровые решения, мы опирались на их опыт, компетенции, наличие успешных управленческих кейсов. Отечественное авиастроение сегодня набирает обороты. Мы выводим на рынок новые линейки самолетов и вертолетов, хорошо оснащенных, конкурентоспособных по цене и характеристикам. Такие назначения - это большие надежды и большая ответственность", - прокомментировал генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.

До того, как стать гендиректором "Вертолетов России" в 2017 году, Богинский был заместителем министра промышленности и торговли РФ. За время его руководства "Вертолетами России" холдинг сохранил прибыльность в условиях общемирового падения рынка вертолетной техники и занял второе место в мире по объему поставок за прошедшие 5 лет, напомнили в Ростехе.

"В последние годы "Вертолеты России" демонстрировали успех в продвижении своей гражданской продукции на внутреннем и внешних рынках. Поэтому опыт и компетенции Андрея Богинского будут востребованы в развитии аналогичного направления в авиастроении", - отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В новость была внесена правка (20:10 мск) - исправлена фамилия нового гендиректора "Вертолетов России", правильно - Колесов.