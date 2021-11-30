Через "Госуслуги" подтвердили свыше 20 млн корпоративных сим-карт

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Всего через портал госуслуг успешно подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для устройств "интернета-вещей" (М2М-устройств) в рамках поправок в закон "О связи". Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Процесс подтверждения корпоративных сим-карт заканчивается. Всего через портал госуслуг успешно подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для устройств "интернета-вещей" (М2М-устройств). По информации, которую министерство получило от операторов сотовой связи, компании утвердили графики завершения регистрации сим-карт", - отмечается в сообщении.

Для исполнения норм федерального закона № 533 ["О внесении изменений в федеральный закон "О связи"] Минцифры России и операторы связи провели подготовительную работу. На портале госуслуг запущен онлайн-сервис для корпоративных абонентов сотовых операторов. Через него компании подают сведения о сим-картах, которые выдают своим сотрудникам.

В Минцифры добавили, что министерство и операторы связи проинформировали корпоративных абонентов о необходимости регистрации сим-карт через "Госуслуги": были разосланы информационные письма и смс-сообщения, разъяснен механизм действий.

"Реализация норм ФЗ № 533 направлена на борьбу с "серыми" сим-картами, поможет защитить граждан от спама, а их данные - от кражи", - добавили в Минцифры.

Об изменениях в федеральный закон "О связи"

Закон о регистрации корпоративных сим-карт через портал госуслуг вступил в силу 1 июня 2021 года. Сведения по корпоративным номерам, выданным в рамках договоров, заключенных после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале для активации. Номера, которые использовались до 1 июня 2021 года, продолжат работать, но их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 года, чтобы избежать блокировки, которую будет обязан применить оператор связи в соответствии с требованиями закона.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о корпоративных пользователях сим-карт оператору связи, а самим пользователям необходимо подтвердить использование данных сим-карт через портал госуслуг. Соответствующий механизм закреплен в федеральном законе от 30 декабря 2020 года №533 "О внесении изменений в федеральный закон "О связи". Для сим-карт, которые установлены в банкоматах, навигаторах, счетчиках, датчиках мониторинга предусмотрен срок до 1 марта 2023 года.

М2М сим-карты предназначены для взаимодействия по технологии machine-to-machine, когда устройства обмениваются информацией между собой. Такие технологии активно используются в работе банкоматов, вендинговых аппаратов, на промышленных производствах, в системах безопасности. М2М сим-карты позволяют удаленно контролировать работу различных систем.