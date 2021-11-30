Более 2 млрд рублей направят на зарплаты ульяновским муниципальным учреждениям

УЛЬЯНОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области во вторник одобрило выделение дополнительных 2,2 млрд рублей на выплату зарплат сотрудникам областных и муниципальных учреждений. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой губернатора.

"Добавленные средства направляются на выплату заработной платы [работникам] областных и муниципальных учреждений - более 2,2 млрд рублей, а также на социальную поддержку граждан - 416,9 млн рублей", - приводятся в сообщении слова и. о. министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой.

Выделение дополнительных средств стало возможно после поправок в бюджет региона на 2021 год. Поправки внесены в связи с получением федеральной поддержки, дополнительным поступлением в бюджет налоговых и неналоговых доходов в сумме 424,6 млн рублей, а также сложившейся экономией в ходе исполнения бюджета. Изменения одобрены во вторник на заседании правительства региона.

В целом доходная часть областного бюджета в 2021 году увеличивается на 2,4 млрд рублей. Соразмерно доходам возрастают расходы, общий объем которых в текущем году составил 87,7 млрд рублей.