Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,28-0,43%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжил рост. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 0,28%, до 3890,59 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,43%, до 1645,81 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:30 мск снизился на 0,35%, до 74,24 руб., евро - на 0,44%, до 83,74 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял 5,22% и торгуется в районе $69,57 за баррель.

Во вторник в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остается тема нового южноафриканского штамма ковида, риск распространения которого довлеет над финансовым рынком. "До сих пор неясно, насколько эффективными окажутся действующие вакцины. При этом очередные случаи распространения данного штамма фиксируются в новых странах", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом текущий день российский рынок начинал с более сильной просадки, чем в конце дня. "Пусть и довольно осторожно, но инвесторы используют текущую просадку для пополнения своих позиций, что позволило нивелировать основную часть утреннего снижения по индексу Мосбиржи", - добавил эксперт.

Рынок акций

В плюсе остался весь спектр защитных бумаг, которые проявили себя последнее время - "Алроса", "Полиметалл", "Полюс золото". При этом "Полюс золото" прервало череду снижения, бумага восстанавливается к 14 536 руб. и может дотянуться до 14 700 руб., но среднесрочно остается под давлением, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В "красной" зоне проторговались акции ТМК, "Русала", ММК, "Мечела". "Рынок боится, что в случае полных локдаунов остановится спрос со стороны промышленности", - добавила эксперт.

Прогноз на 1 декабря

В целом российский рынок выглядит достаточно стабильно на фоне внешних рынков, чему способствует смягчение геополитической напряженности на фоне подтверждения со стороны МИД РФ информации о подготовке к встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, отметил Александр Бахтин.

В этом контексте удалось укрепиться и российской валюте к доллару США. В "БКС мир инвестиций" завтра ожидают увидеть рубль в районе отметки 74,5 за доллар, а также не исключают вероятности продолжения преодоления отметки индексом Мосбиржи уровня в 4000 пунктов.

В "Фридом финанс", напротив, во второй половине недели ожидают снижения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3810-3960 пунктов, 73,65-74,95 руб. и 83,50-85,55 руб. за доллар США и евро соответственно.