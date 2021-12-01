Совфед рассмотрит закон о бюджете на 2022-2024 годы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Представлять документ на заседании будут глава Минфина России Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Сенаторы также рассмотрят закон, дающий Банку России право устанавливать ограничения на выдачу кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования.

В рамках правительственного часа перед Совфедом выступит глава МИД РФ Сергей Лавров. Он расскажет о приоритетах внешней политики России.

Закон о бюджете

Одним из основных вопросов на пленарном заседании станет рассмотрение закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

Согласно документу доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет будет профицитным. На реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей.

Согласно заключению Счетной палаты РФ в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом, то есть с допандемийным периодом, увеличатся на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем 2021 года на 3% - до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте прогноза, представленного Минэкономразвития).

Закон о бюджете предполагает, что прожиточный минимум и МРОТ с 2022 года вырастут выше прогнозируемой инфляции. Как ранее пояснил журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, это составит "порядка 8,6% по одному направлению и более 8% - где-то 8,13% - по другому направлению". Таким образом, МРОТ должен увеличиться до 13 тыс. 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения - до 12 тыс. 654 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 тыс. 793 рублей, для пенсионеров - 10 тыс. 882 рублей, для детей - 12 тыс. 274 рублей.

Помимо закона о федеральном бюджете, сенаторы также рассмотрят законы о бюджетах Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

Ограничение числа кредитов

В среду сенаторы также обсудят закон, который разрешает Банку России устанавливать ограничения на выдачу кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования.

Банк России сможет устанавливать на основании решения своего совета директоров прямые количественные ограничения, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, также предполагается определять решением совета директоров Банка России.

Положения закона применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Исключение составляют ипотека, кредиты на финансирование по договору участия в долевом строительстве, а также автокредиты.

При этом ограничения будут дифференцированы по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым. В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми организациями установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается для банков предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, уменьшить лимит по объему кредитов, а для микрофинансовых организаций предусмотреть дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.

Закон также обязывает кредиторов доводить до сведения заемщиков на своих официальных сайтах, в помещениях и местах обслуживания клиентов, а также при обращении заемщика к кредитору информацию о введенных Банком России прямых количественных ограничениях.