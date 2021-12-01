На Чукотке приняли бюджет на 2022 год и плановый двухлетний период

ТАСС, 1 декабря. Проект окружного бюджета на 2022 год и плановый двухлетний период приняли на Чукотке. Доходы бюджета на следующий год запланированы на уровне 39,7 млрд рублей, расходы составят 41,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Главный финансовый документ региона утвердила окружная Дума. Доходы бюджета на следующий год запланированы на уровне 39,7 млрд рублей. Безвозмездные поступления составят более 50% от общего объема доходов на ближайшие три года. Они на 90% сформированы за счет дотации из федерального бюджета и субсидий, которые имеют целевое назначение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что окружной бюджет сформирован с учетом увеличения расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. Кроме того, в принятом бюджете предусмотрена индексация на 4% отдельных мер социальной поддержки граждан. Сумма межбюджетных трансфертов местным бюджетам составит в 2022 году 13 млрд рублей. Из этих средств большая часть будет направлена на финансовую поддержку местных бюджетов в виде дотаций и на обеспечение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях. Особое внимание в бюджете уделено развитию инфраструктуры округа: строительству дорог и объектов промышленности.