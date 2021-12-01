Путин считает, что ВТБ приобрел статус банка, значимого для страны

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом - председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным высоко оценил работу организации и заявил, что ВТБ стал "банком, значимым для страны".

"Андрей Леонидович, хочу и вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус, значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году", - сказал российский лидер.

Путин также вручил Костину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ глава государства подписал 6 августа. Государственная награда присуждена за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу.